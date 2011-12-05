〔韩国金融〕央行总裁驳斥有关动用外汇储备援助欧洲的传言--媒体

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月5日电---本地媒体报导,韩国央行总裁金仲秀周一驳斥可能动用外汇储备来帮助欧债危机国家的传言.
"现在还不是考虑提供他们援助的时候,"韩国联合通讯社和其他媒体援引金仲秀的话说.他在被问及韩国是否考虑使用外汇储备支持陷入债务困境的欧洲国家时如此回答.
截至10月底,韩国外汇储备总额逾3,000亿美元,排名全球第八.
"我们得先观察欧洲能否自行解决问题,"金仲秀在参加一个外汇储备管理的闭门会议之前回答道.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。