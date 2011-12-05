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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 11:41 BJT

〔韩国金融〕央行总裁驳斥有关动用外汇储备援助欧洲的传言--媒体

路透首尔12月5日电---本地媒体报导,韩国央行总裁金仲秀周一驳斥可能动用外汇储备来帮助欧债危机国家的传言.

"现在还不是考虑提供他们援助的时候,"韩国联合通讯社和其他媒体援引金仲秀的话说.他在被问及韩国是否考虑使用外汇储备支持陷入债务困境的欧洲国家时如此回答.

截至10月底,韩国外汇储备总额逾3,000亿美元,排名全球第八.

"我们得先观察欧洲能否自行解决问题,"金仲秀在参加一个外汇储备管理的闭门会议之前回答道.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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