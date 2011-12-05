《即时观点3》台湾11月CPI年增率1.01%低於预期,央行料暂按兵不动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月5日电---台湾主计处周一公布,11月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.01%,低於路透调查的成长1.20%.
11月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长5.29%.
以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:
11月 10月
CPI(较上年同期) +1.01 +1.25r
路透调查(较上年同期) +1.20 --
CPI(较上月,经季节调整) +0.07 +0.02
核心CPI(较上年同期) +1.24 +1.53r
WPI(较上年同期) +5.29 +5.80r
注:r代表修正後数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.
**市场评论**
宝华综合经济研究院资深策略分析师程裕城:
CPI比预期低,是因为许多百货公司的折扣促销.而油价虽然由8-9月的跌势反弹,但11月影响比较不明显.这两个因素造成CPI短暂放缓,但并未形成趋势.
物价仍然稳定,预期CPI将因为油价走高,而微幅回升至1.1-1.2%.
永丰金分析师LAURA CHEN:
CPI数据比我们预估的低,显示蔬果价格上涨温和,而通讯产品价格持续下跌.
通膨在台湾一直不是什麽问题.央行没有调整利率的急迫性.欧洲债信危机持续冲击出口下,台湾经济有可能在明年第二季触底.
台湾央行可能在明年第二季降息12.5基点.永丰金预估明年经济成长率达4.11%,今年则是4.34%.
渣打银行经济分析师符铭财:
这是连续第二个月核心CPI比整体CPI要高,显示台湾还没完全摆脱物价压力.
整体CPI较低的情况在台湾并不常见,并意谓着物价压力不是来自於油品或食物.
台湾仍存在物价压力,不过还是比其他区域国家低很多,例如香港或新加坡.预期台湾央行应该会态度保守,维持利率在目前水准不变.
**市场反应**
--CPI数据在台湾汇市收盘前公布.台币兑美元TWD=TP收盘贬2.2分至30.182台币
--台股加权股价指数.TWII收跌0.6%,报7,098.08点.
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾去年全年CPI年增率为0.96%,主计处於11月下旬再将全年通胀率预估从1.51%调降至1.37%.台湾中央银行9月底决议将官方利率暂时维持在1.875%不变.
--主计处11月下旬将今年经济成长率由4.56%下修至4.51%.今年海关出口金额预估年增率将达13.26%;进口年增率将达13.41%.
--主计处预测2012年全年经济成长率为4.19%,CPI年成长率为1.14%.
--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装後,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区.(完)
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--记者 台北记者组; 审校 杨淑祯/乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。