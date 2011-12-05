〔路透调查〕交易商多预计美联储将购买更多抵押支持证券以提振经济

路透纽约12月2日电---路透调查周五显示,多数华尔街分析师认为,美国联邦储备理事会(美联储,FED)将采取另一项重大经济刺激计画,时间点可能落在明年初,主因美国经济成长乏力且欧债危机带来冲击.

在受访的20家初级交易商中,有13家预计美联储会采取购买抵押支持证券(MBS)的新计画;较上月调查结果多了两家交易商[ID:nCT0416708].

在预计美联储将买进更多MBS的13家交易商当中,有六家表示,美联储也会采行购买美国公债的新计画,以期提振经济.

11家交易商预估数据的中值显示,美联储的资产购买新计画料将买进5,500亿美元证券.

这项规模将逼近美联储第二轮量化宽松政策,当时买进了6,000亿美元美国公债.美联储在第一轮及第二轮量化宽松措施中,共计购买2.3兆(万亿)美元的MBS及美国公债.

路透调查的20家交易商当中,有17家表示,美联储将透过改变与金融市场沟通的方式,来放宽货币政策.

华尔街认为美联储不会等很久才采取进一步的行动.

在初级交易商当中,有10家预测美联储将在2012年第一季放宽货币政策,有可能透过购买美国公债及MBS的方式进行,抑或藉由改变沟通政策的方式进行.

这项调查是在周五进行,此前政府宣布美国11月失业率降至两年半低位,但聘雇速度仍旧迟滞[ID:nCN1260644].(完)