〔美国金融〕纽约联邦储备银行将公布初级交易商问卷调查结果

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约12月2日电---纽约联邦储备银行周五宣布,将公布一项对市场参与机构进行的例行调查,这是纽约FED推动提高透明度的又一措施.
纽约FED表示,每次联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前,纽约FED向部分债券交易商进行的例行调查结果,将开始在官网公布.
纽约FED向21家初级交易商发放问卷,以协助执行货币政策.问卷设计目的是取得市场参与者的反馈意见,FOMC在考量政策时可加以利用.
在此之前,调查结果并不公开,部分金融市场人士曾认为,调查结果可能对美联储未来货币政策变动提供线索,但纽约FED及部分初级交易商均驳斥这种想法.(完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
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