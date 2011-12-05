《外汇动态》欧元上档停止单在1.345美元及1.35,下档停止单在1.336

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
0409GMT--交易商的共识似乎正在形成,即尽管长线欧元有可能长期震荡走跌,但接下来几周因有不少事件登场,必须关注欧元的上档风险,特别是因投机客的空头仓位升高,伴随而来的是有可能出现空头回补.
如果真是如此,欧元在约1.3450附近的上档停止单,以及接下来1.3500的停止单,可能变得岌岌可危,欧元可能测试位於21日移动均线切入位1.3495的阻力,以及上周的高位1.3551.
在下档方面,有可观的停损单挂在1.3360附近,不过交易商或许现在较不担心这些停损单.他们表示,在欧洲央行周四政策会议前,欧元不太可能触发这些停损单.市场预期央行届时可能会降息.(完)
--编译 戴素萍;审校 杜明霞
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道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选