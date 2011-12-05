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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 12:32 BJT

《外汇动态》欧元上档停止单在1.345美元及1.35,下档停止单在1.336

0409GMT--交易商的共识似乎正在形成,即尽管长线欧元有可能长期震荡走跌,但接下来几周因有不少事件登场,必须关注欧元的上档风险,特别是因投机客的空头仓位升高,伴随而来的是有可能出现空头回补.

如果真是如此,欧元在约1.3450附近的上档停止单,以及接下来1.3500的停止单,可能变得岌岌可危,欧元可能测试位於21日移动均线切入位1.3495的阻力,以及上周的高位1.3551.

在下档方面,有可观的停损单挂在1.3360附近,不过交易商或许现在较不担心这些停损单.他们表示,在欧洲央行周四政策会议前,欧元不太可能触发这些停损单.市场预期央行届时可能会降息.(完)

--编译 戴素萍;审校 杜明霞

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