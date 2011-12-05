〔美国个股〕RIM再度发布获利预警,股价重挫近10%

路透多伦多12月2日电---Research in Motion(RIM)RIM.TO周五认列一笔巨额费用,减记旗下PlayBook平板电脑库存,并再度发出严重获利预警,股价重挫近10%.

RIM表示,由於销售疲软、PlayBook减记、及10月一次服务故障的相关费用,已不再预期能达到全年获利预估.

"这是一支典型的暴跌股,"Ironfire Capital分析师Eric Jackson指出,他先前已预测RIM股价将下跌."虽然很多人一直希望能够相信RIM已经找到底部的想法,但我认为至少还有六个月的痛苦期,因为RIM的业务一直在转变."

RIM股价在Nasdaq收跌9.7%.在加拿大市场则跌9.2%,至17.08加元.

RIM发布财测预警称,已不预期将达成全年获利预估每股5.25-6美元,因智慧型手机出货不如预期、PlayBook库存税後减记3.60亿美元、及10月服务故障的一笔5,000万美元费用.

不计这两项减记及费用後,RIM预估第三季经调整获利将在先前预测的每股1.20-1.40美元区间中低档.

不计故障费用,第三季营收预计略低於先前预估的53-56亿美元.(完)