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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 13:55 BJT

〔澳洲股市〕收盘上涨0.8%至四周高位,市场乐观认为央行料将降息

路透12月5日电---澳洲股市周一收盘上涨0.8%,为连续第六个交易日上涨;因市场寄望国内降息,以及意大利推出具体措施因应其财政问题.

澳股周一涨至近四周以来最高位,指数从11月28日迄今已累计上涨8%.

"市场乐观认为明天澳洲央行料将降息0.25个百分点,"E.L.&C. Baillieu主管Richard Morrow说.

零售类股因受到降息传言激励,百货类股Myer(MYR.AX)股价上涨4%,电子商品连锁商JB

Hi-Fi (JBH.AX)上涨1.7%.

指标S&P/ASX 200指数收盘上涨33.3点,报4,321.3点.该指数上周五录得三年来单周最大涨幅.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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