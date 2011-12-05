〔澳洲股市〕收盘上涨0.8%至四周高位,市场乐观认为央行料将降息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月5日电---澳洲股市周一收盘上涨0.8%,为连续第六个交易日上涨;因市场寄望国内降息,以及意大利推出具体措施因应其财政问题.
澳股周一涨至近四周以来最高位,指数从11月28日迄今已累计上涨8%.
"市场乐观认为明天澳洲央行料将降息0.25个百分点,"E.L.&C. Baillieu主管Richard Morrow说.
零售类股因受到降息传言激励,百货类股Myer(MYR.AX)股价上涨4%,电子商品连锁商JB
Hi-Fi (JBH.AX)上涨1.7%.
指标S&P/ASX 200指数收盘上涨33.3点,报4,321.3点.该指数上周五录得三年来单周最大涨幅.(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。