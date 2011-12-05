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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 14:00 BJT

〔台湾股市〕收低42.6点,宏达电重挫拖累大盘

路透台北12月5日电---台湾股市周一收盘下跌0.6%,在欧债疑虑挥之不去下市场交投审慎;智慧型手机制造商宏达电(2498.TW)在与苹果APPL.O专利之争的判决出炉前股价重挫.

加权股价指数.TWII收低42.6点,报7,098.08点.电子类股指数.TELI下跌0.75%,金融保险类股指数.TFNI挫低0.82%.

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