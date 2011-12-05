〔台湾股市〕收低42.6点,宏达电重挫拖累大盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月5日电---台湾股市周一收盘下跌0.6%,在欧债疑虑挥之不去下市场交投审慎;智慧型手机制造商宏达电(2498.TW)在与苹果APPL.O专利之争的判决出炉前股价重挫.
加权股价指数.TWII收低42.6点,报7,098.08点.电子类股指数.TELI下跌0.75%,金融保险类股指数.TFNI挫低0.82%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。