〔台湾央行〕共发行1,941.5亿台币存单,发行余额减少185.5亿

路透台北12月5日电---台湾央行周一表示,今日共发行1,941.5亿台币存单,相较存单到期金额2,127亿,存单发行余额减少185.5亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期1,672亿台币,利率为0.87%;91天期214.5亿台币,利率为0.93%;182天期55亿台币,利率为1.05%.

央行上周五共发行2,107.9亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,230.85亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後上周五当日超额准备为负121亿台币,至周六累计超额准备为1,883亿台币,加计前期1%的超额准备为3,332亿台币.(完)