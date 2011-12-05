〔台湾央行〕共发行1,941.5亿台币存单,发行余额减少185.5亿

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透台北12月5日电---台湾央行周一表示,今日共发行1,941.5亿台币存单,相较存单到期金额2,127亿,存单发行余额减少185.5亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期1,672亿台币,利率为0.87%;91天期214.5亿台币,利率为0.93%;182天期55亿台币,利率为1.05%.
央行上周五共发行2,107.9亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,230.85亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後上周五当日超额准备为负121亿台币,至周六累计超额准备为1,883亿台币,加计前期1%的超额准备为3,332亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选