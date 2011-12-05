〔台湾债市〕主要殖利率微幅收低,等待巩固降息预期的新讯号

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月5日电---台湾债市主流券殖利率周一微幅收低.继上周五多方预期央行月底可能降息令殖利率明显收低後,今日攻势暂时熄火,交易商因等待能巩固降息预期的新讯号出现,令成交量明显萎缩.
交易人士表示,本周国际与本地市场的变数不少,周四有欧洲央行要开会,10年期增额券100/9R也要开始发行前交易(When-issued),周五则有欧洲峰会要召开,这些都会让交易商偏向保守观望.不过债市殖利率经过上周五大跌後,已进入新的交易区间,後市或有持续向下测试的机会.
"上周五有点疯过头,现在可能要回头找合理化的理由."一位寿险业交易员说.
另一证券交易商主管则认为,五年券100/6殖利率跌破1.0%关卡後,距离今年0.95-0.96%的低点仅一步之遥,除非有进一步的证据显示央行会降息,否则要再创新低的机率不太高.
法国总统萨科齐和德国总理梅克尔周一稍晚将举行会晤,他们将就更具强制性的欧元区预算纪律列出联合建议,并希望其建议在周五的峰会上获得欧盟27个成员国领袖的批准.[nCN1261202]
台湾央行将於本月29日(四)召开全体理监事会议.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO -0.73 0.9827 0.9801-0.9875 59.0
10 100/9 A00109=TWO -0.30 1.2925 1.2891-1.2960 41.5
20 100/7 A00107=TWO +1.30 1.7650 1.7650-1.7650 1.0
30 100/8 A00108=TWO -1.00 1.8700 1.8700-1.8700 0.5
有交易商指出,虽然离央行月底召开理监事会议还早,但因有不少国家的央行都已采取降息行动,尤其是中国央行出其不意的调低存款准备金率,都让嗅觉敏锐的交易商强化台湾央行将搭上降息列车的预期.
更有一券商交易员认为,总统大选在即,各部会纷纷表态做多."尤其这麽多国家都已经走在前头了,相信央行会从善如流."
不过一寿险业交易员则认为,明年台湾的经济成长率仍可望中度成长,并维持低通膨的状态,就基本面来看,似乎找不到必须降息的条件.
主计处在上月下旬预估,2012年台湾全年经济成长率为4.19%,CPI年成长率为1.14%.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 1.8700
20 100/7 A00107=TWO 1.7650
10 100/9 A00109=TWO 1.2925
5 100/6 A00106=TWO 0.9827
2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。