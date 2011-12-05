〔台湾债市〕主要殖利率微幅收低,等待巩固降息预期的新讯号

路透台北12月5日电---台湾债市主流券殖利率周一微幅收低.继上周五多方预期央行月底可能降息令殖利率明显收低後,今日攻势暂时熄火,交易商因等待能巩固降息预期的新讯号出现,令成交量明显萎缩.

交易人士表示,本周国际与本地市场的变数不少,周四有欧洲央行要开会,10年期增额券100/9R也要开始发行前交易(When-issued),周五则有欧洲峰会要召开,这些都会让交易商偏向保守观望.不过债市殖利率经过上周五大跌後,已进入新的交易区间,後市或有持续向下测试的机会.

"上周五有点疯过头,现在可能要回头找合理化的理由."一位寿险业交易员说.

另一证券交易商主管则认为,五年券100/6殖利率跌破1.0%关卡後,距离今年0.95-0.96%的低点仅一步之遥,除非有进一步的证据显示央行会降息,否则要再创新低的机率不太高.

法国总统萨科齐和德国总理梅克尔周一稍晚将举行会晤,他们将就更具强制性的欧元区预算纪律列出联合建议,并希望其建议在周五的峰会上获得欧盟27个成员国领袖的批准.[nCN1261202]

台湾央行将於本月29日(四)召开全体理监事会议.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.73 0.9827 0.9801-0.9875 59.0

10 100/9 A00109=TWO -0.30 1.2925 1.2891-1.2960 41.5

20 100/7 A00107=TWO +1.30 1.7650 1.7650-1.7650 1.0

30 100/8 A00108=TWO -1.00 1.8700 1.8700-1.8700 0.5

有交易商指出,虽然离央行月底召开理监事会议还早,但因有不少国家的央行都已采取降息行动,尤其是中国央行出其不意的调低存款准备金率,都让嗅觉敏锐的交易商强化台湾央行将搭上降息列车的预期.

更有一券商交易员认为,总统大选在即,各部会纷纷表态做多."尤其这麽多国家都已经走在前头了,相信央行会从善如流."

不过一寿险业交易员则认为,明年台湾的经济成长率仍可望中度成长,并维持低通膨的状态,就基本面来看,似乎找不到必须降息的条件.

主计处在上月下旬预估,2012年台湾全年经济成长率为4.19%,CPI年成长率为1.14%.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8700

20 100/7 A00107=TWO 1.7650

10 100/9 A00109=TWO 1.2925

5 100/6 A00106=TWO 0.9827

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)