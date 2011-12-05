版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 14:12 BJT

〔背景资料〕台湾央行11月提存期存单发行净增213.95亿台币

路透台北12月5日电---台湾央行11月提存期存单发行余额较上期净增213.95亿台币,余额来到6兆7,416.35亿台币.

以下为2010年起台湾银行体系每提存期最後营业日的央行存单发行余额一览(单位:亿台币):

日期 发行余额 较上期增减

2011年12月2日 67,416.35 +213.95

11月3日 67,202.40 +1,802.10

10月3日 65,400.30 -1,526.30

9月2日 66,926.60 -1,108.10

8月3日 68,034.70 +722.60

7月1日 67,312.10 +395.10

6月3日 66,917.00 -1,239.00

5月3日 68,156.00 +2,031.00

4月1日 66,125.00 -924.50

3月3日 67,049.50 +2,055.30

2月1日 64,994.20 -1,361.50

1月3日 66,355.70 +668.50

2010年12月3日 65,687.20 -363.30

11月3日 66,050.50 +1,752.40

10月1日 64,298.10 +20.40

9月3日 64,277.70 +860.80

8月3日 63,416.90 +571.30

7月2日 62,845.60 +477.00

6月3日 62,368.60 +1,433.45

5月3日 60,935.15 -520.70

4月2日 61,455.85 +2,295.30

3月3日 59,160.55 +889.20

2月3日 58,271.35 -1,013.50

注: 台湾银行体系准备金提存期为每月4日起至次月3日止.(完)

参看台湾货币市场相关新闻,请点选[TW-MMT-CMN]

--记者 张雅菁; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐