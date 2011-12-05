加拿大工业部长：RIM是加拿大的一颗宝石

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约12月2日电---加拿大工业部长克里斯蒂安·帕拉迪斯(Christian Paradis)周五在接受路透采访时表示，黑莓手机制造商Research In Motion(RIM)RIM.TO是加拿大的一颗宝石，“我们必须予以支持”。

帕拉迪斯拒绝表示加拿大政府是否会封堵任何外国企业接管该公司的想法，称“这都是猜测”。但他表示：“RIM是加拿大的一颗宝石，我们总是对这些国货产品感到很骄傲。”RIM总部位於加拿大安大略省滑铁卢市。

该公司周五表示，不再期望实现全年盈利目标，因PlayBook平板电脑库存减计是一大笔费用。

帕拉迪斯在采访中表示：“首先，我希望RIM能走上蓬勃发展之路。至于（被接管）的传言，我们必须静观事态发展，并考虑是否可适用法律的方式解决。”（完）