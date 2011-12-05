〔台湾央行〕将在周五标售一年期存单,金额1,000亿台币

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透台北12月5日电---台湾央行周一宣布,将於周五(9日)标售364天期定期存单,金额为1,000亿台币.
央行指出,上述存单将在下周一(12日)发行,标售方式采复数利率标,每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%.
上月标售的同天期的存单加权平均得标利率为0.96%.参看台湾央行标售364天期定存单历史细节一览,请点选[ID:nCT0416322]
中央银行此前在第三季的理监事会议上决议暂停升息,重贴现率维持在1.875%不变.目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.(完)
--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选