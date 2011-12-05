〔路透调查〕日本第三季GDP料下修为按季成长1.3%,因资本支出下滑

* 事项:日本第三季GDP修正值

* 时间:12月8日2350GMT

* 路透调查:预估中值为成长1.3%,初值为1.5%

路透东京12月5日电---日本第三季经济增速料低於初值水准,因企业资本支出持续下滑,而非先前数据显示的回升,主要受到日圆走强及全球前景不明朗影响.

一些经济分析师警告,今年第四季日本经济将再度萎缩,因出口及产出急速放缓,而重建需求尚未实现.

根据路透访问17名分析师的调查结果,日本7-9月国内生产总值(GDP)成长率料为1.3%,环比年率为成长5.2%.这将低於官方初估值,初估值为成长1.5%,环比年率为成长6.0%.

GDP修正值数据中,资本支出料下修为下滑0.1%,而非11月14日公布的初值为成长1.1%,主要反映上周五财务省公布的资本支出数据.

"萎缩三季後,日本经济在7-9月强劲反弹的事实不会有任何重大改变,"伊藤忠商事经济分析师丸山义正称.

"但高成长率只出现一季就结束,第四季成长率料将跌至零左右,因出口及个人消费急速放缓,"他称.

以下为17位分析师预估值摘要,括弧内为官方初估值:

GDP 较上季 GDP 环比年率 资本支出

预估中值 +1.3 (+1.5) +5.2 (+6.0) -0.1(+1.1)

最高 +1.5 +6.2 +0.6

最低 +1.1 +4.5 -1.8 (完)