〔路透调查〕日本第三季GDP料下修为按季成长1.3%,因资本支出下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 事项:日本第三季GDP修正值
* 时间:12月8日2350GMT
* 路透调查:预估中值为成长1.3%,初值为1.5%
路透东京12月5日电---日本第三季经济增速料低於初值水准,因企业资本支出持续下滑,而非先前数据显示的回升,主要受到日圆走强及全球前景不明朗影响.
一些经济分析师警告,今年第四季日本经济将再度萎缩,因出口及产出急速放缓,而重建需求尚未实现.
根据路透访问17名分析师的调查结果,日本7-9月国内生产总值(GDP)成长率料为1.3%,环比年率为成长5.2%.这将低於官方初估值,初估值为成长1.5%,环比年率为成长6.0%.
GDP修正值数据中,资本支出料下修为下滑0.1%,而非11月14日公布的初值为成长1.1%,主要反映上周五财务省公布的资本支出数据.
"萎缩三季後,日本经济在7-9月强劲反弹的事实不会有任何重大改变,"伊藤忠商事经济分析师丸山义正称.
"但高成长率只出现一季就结束,第四季成长率料将跌至零左右,因出口及个人消费急速放缓,"他称.
以下为17位分析师预估值摘要,括弧内为官方初估值:
GDP 较上季 GDP 环比年率 资本支出
预估中值 +1.3 (+1.5) +5.2 (+6.0) -0.1(+1.1)
最高 +1.5 +6.2 +0.6
最低 +1.1 +4.5 -1.8 (完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。