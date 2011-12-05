(重温稿)〔路透调查〕台湾11月出口增速料放缓,通胀料保持较低水平

* 公布项目:台湾11月进出口数据与消费者物价指数(CPI)

* 公布时间:12月5日(周一)当地时间下午4:00(0800GMT)公布CPI,12月8日(周四)当地时间下午4:00公布进出口数据

* 路透预估如下

贸易数据(较上年同期变动百分比,贸易收支单位为10亿美元):

预估中值 预估区间 10月 9月 受访家数

出口 +7.6 +2.3 至 +10.4 +11.7 +9.9 11

进口 +2.1 -3.0 至 +8.2 +11.8 +10.8 11

贸易收支 +1.745 +1.00 至 +3.30 +3.32 +1.78 10

CPI(较上年同期变动百分比)

预估中值 预估区间 10月 9月 受访家数

+1.20 +0.5 至 +1.46 +1.22 +1.35 11

观察重点:

--近几月来台湾出口前景恶化,因欧洲债务危机得到解决的希望依然遥远,且美国经济复苏步履蹒跚.

--10月增长虽然超出预估,但一次性因素影响很大,如因安全问题而部分停产数月的一座台塑石化大型工厂恢复生产.

--部分个人电脑制造商曾调降出货预估,但对智能手机和苹果(AAPL.O)设备的需求依然旺盛,令台湾外销订单增长受到支撑,而外销订单情况是未来需求状况的先行指标.[ID:nCT0422576]

--汇丰台湾11月制造业采购经理人指数(PMI)显示,制造业连续第六个月盘整收缩,因全球经济放缓令出口受挫.[ID:nCT0486353]

--台湾行政院12月1日公布振兴经济方案,内含七项策略,主要以稳定金融、平抑物价、提振出口以及消费等为主,并力保明年经济成长率达4%以上. [ID:nCT0486849]

--台湾主计处11月24日指出,在欧债危机短期难解,以及美国复苏力道脆弱等影响下,今年GDP预估值将自4.56%下修至4.51%;明年预估值也从4.38%下调至4.19%. [ID:nCT0484763]

--一些分析师认为,基本面没有2008年那麽糟糕,中国大陆需求稳定对台湾外销活动构成支撑.同样是电子产品输出大户的韩国11月出口同比增长13.8%,超出预期. [ID:nCN1254104]

--通胀增幅近几个月来放缓,11月或持稳.全球需求趋疲正打压大宗商品价格下跌,政府对部分价格的管制也令通胀受控.

--央行在9月的理监事会议上一如预期维持利率於1.875%不变,指称全球通货膨胀在第四季料将放缓,而国内通膨也将持续下降.

copy--由於出口前景走弱,温和的通膨环境让央行有余地可以降息来支撑经济.分析师预期利率将持稳至明年.(自打!!)不过全球形势也引发可能降息的言论.

--从地区标准来看,台湾通胀率较低.10月为1.22%,韩国11月为4.2%.

**市场反应**

台湾股市.TWII和汇市TWD=TP对该数据料反应不大. (完)