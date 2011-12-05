(重温稿)〔路透调查〕澳洲央行料将在12月降息,但不会开启积极放松政策的周期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼12月2日电---预计澳洲央行下周可能降息,因愈演愈烈的欧债危机成为焦点,尽管其本国经济具有韧性.上个月,该央行逾两年来首次降息.
路透调查访问的19名分析师中,有11名预计,澳洲央行将在12月6日会议上下调现金利率25个基点至4.25%.
银行间利率期货<0#YIB:>显示,下周降息的机率为78%.
随着澳洲通胀放缓,全球形势为澳洲央行采取预防措施和再度降息提供最有说服力的理由.下周会议过後,澳洲央行直到明年2月7日才会召开下次会议.
其他受访者认为,除非国际前景突然恶化,否则澳洲央行将维持利率不变.
最新利率调查显示,分析师普遍预计,澳洲央行不会开启积极放松政策的周期.预期中值显示,未来一年利率将保持在4.25%.(完)
--编译 许娜;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。