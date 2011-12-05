〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌2.2分,欧盟峰会前交投淡静

路透台北12月5日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘下跌2.2分.盘初随非美货币弱势走跌後,台币多数时间陷於狭幅区间盘整,台北外汇市场买卖多为实质性抛补,交投观望并静待本周欧洲央行及欧盟会议结果出炉.

交易商指出,11月美国非农就业数据表现良好,显示美国经济正在缓步复苏,市场转而聚焦在欧债消息之上.本周四欧洲央行(ECB)将召开利率决策会议,欧盟峰会也即将在周五登场,市场人士寄望有更多救助计画协议出炉.

"年底交易清淡,不过量少波动可能加大,尤其是受到欧洲消息牵动,"一位本地银行交易人士表示.

汇银人士表示,年底将至令交易员操作转趋保守,在欧债危机和景气不明等不确定性打压下,料台币朝区间缓贬方向前进.他们预估,台币明日交投先看30.1-30.3元间,并持续追踪台股走势以寻觅市场方向.

台湾加权指数.TWII周一收盘下跌0.60%,至7,098.08点;外资及陆资在台股买超33.71亿台币,已连续六日买超,上交易日修正後为61.96亿.[ID:nCT0487917]

新兴汇市中,多数亚币周一下跌,市场成交温和,因投资者针对上周的涨势了结获利,并等待本周稍晚的一项关键欧洲峰会,看欧洲领导人能否缓解债务危机.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.182 30.160 30.160-30.230 30.160 5.72 6.50

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.161 30.143 30.161-30.215 30.170 2.35 2.47

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.005/0.020 0.000/0.020

美元/台币六个月期 -0.155/-0.120 -0.165/-0.135

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