〔外汇期权〕欧元/美元波动率开高,短天期受事件风险支撑--IFR

IFR伦敦12月5日电---东京时段交投淡静,但一如往常,周末之後波动率上升,短天期波动率开盘高於上周五的低点.本周的事件风险将为短天期波动率提供基本支撑,澳洲、英国及欧洲央行将开会,另外有欧盟峰会.

一周期欧元/美元波动率在14%的中间水准,一个月期波动率报14.05%,上周五曾跌至13.6%.欧元/美元现汇由风险资产涨势拉回,并脱离美国就业数据公布後的高点1.3550,这亦暂时协助支撑短天期波动率.上周三个月期波动率下跌超过1个百分点,至14.85%,一年期波动率跌1.1个百分点,至15.4%,之後寻获支撑.

一个月期英镑/美元波动率周五尾盘测试10.0%下方,目前仍承压,一个月期欧元/英镑波动率报8.4%,上周五受欧元/美元波动率跌势拖累,曾跌至9个月低点约8.0%.

短天期欧元/瑞郎波动率持坚,市场担心瑞士央行12月15日季度会议可能调升欧元汇率下限.(一个月期价平选择权波动率约10.0%)

一个月期澳元/美元波动率周五触及四周新低,接近15%中段,今日报15.75%.

美元/日圆波动率周五测试7月初创下的数年低位8.1%,若现汇维持在78.00附近,波动率可能跌向7.0%.(完)