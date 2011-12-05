《外汇动态》小时走势图指标或抑制欧元/美元走势

0823GMT---从欧元/美元EUR=在欧洲盘初的价格波动看来,部份交易商正在关注小时走势图.

位於1.3449的55小时均线切入位迄今均为一顽强阻力,据传主权帐户卖单挂在1.3450-60.

在下档方面,日内交易商(intraday trader)可能会企图对欧元/美元空仓获利了结,甚或在小时图上一目均衡云区底部位於1.3394的情况下,在1.3390-95附近大胆作多.(完)

--编译 龚芳;审校 王洋

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