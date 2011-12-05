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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 18:07 BJT

〔路透基点〕南非标准银行联贷案扩大至2.75亿美元--RLPC

路透香港12月5日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,17家银行承诺参贷後,南非标准银行三年期定期贷款金额由原先目标1.50亿美元提高至2.75亿美元.

初始委托主办行及额度管理行兆丰国际商银承贷5,000万美元.

汇控(2,800万美元)、东京三菱UFJ银行(2,500万美元)、花旗集团(2,500万美元)、瑞穗实业银行(2,500万美元)、渣打银行(2,500万美元)亦取得委托主办行头衔.

主办行包括美银美林、纽约梅隆银行、中国信托商银、中国输出入银行、摩根大通、台中商银及台湾企银,各承贷1,000万美元.

标准银行(700万美元)、彰化商银(500万美元)、土地银行(500万美元)、Nordea Bank(500万美元)、及阳信银行(500万美元)取得协办行头衔.

预定12月9日签约.

此贷款为子弹式还款,利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点.

以四个层级邀请银行参贷:

委托主办行承贷2,500万美元或以上,取得综合收益220个基点.

牵头主办行承贷1,500-2,400万美元,取得综合收益215个基点.

主办行承贷1,000-1,400万美元,取得综合收益210个基点.

协办行承贷500-900万美元,取得综合收益205个基点.

贷款资金用於一般企业用途.

南非标准银行2010年11月取得一笔2.68亿美元三年期定期贷款,最高综合收益200个基点,较Libor加码150个基点.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

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