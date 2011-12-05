〔路透基点〕南非标准银行联贷案扩大至2.75亿美元--RLPC

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透香港12月5日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,17家银行承诺参贷後,南非标准银行三年期定期贷款金额由原先目标1.50亿美元提高至2.75亿美元.
初始委托主办行及额度管理行兆丰国际商银承贷5,000万美元.
汇控(2,800万美元)、东京三菱UFJ银行(2,500万美元)、花旗集团(2,500万美元)、瑞穗实业银行(2,500万美元)、渣打银行(2,500万美元)亦取得委托主办行头衔.
主办行包括美银美林、纽约梅隆银行、中国信托商银、中国输出入银行、摩根大通、台中商银及台湾企银,各承贷1,000万美元.
标准银行(700万美元)、彰化商银(500万美元)、土地银行(500万美元)、Nordea Bank(500万美元)、及阳信银行(500万美元)取得协办行头衔.
预定12月9日签约.
此贷款为子弹式还款,利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点.
以四个层级邀请银行参贷:
委托主办行承贷2,500万美元或以上,取得综合收益220个基点.
牵头主办行承贷1,500-2,400万美元,取得综合收益215个基点.
主办行承贷1,000-1,400万美元,取得综合收益210个基点.
协办行承贷500-900万美元,取得综合收益205个基点.
贷款资金用於一般企业用途.
南非标准银行2010年11月取得一笔2.68亿美元三年期定期贷款,最高综合收益200个基点,较Libor加码150个基点.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选