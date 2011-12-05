〔台湾货币市场〕短率平稳偏松,静候央行标售一年期存单(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 短率平稳,提存期初偏松

* 央行本周五标售一年期存单

记者 张雅菁

路透台北12月5日电---台湾银行间短期利率周一平稳偏松.提存期初期,加以逾2,000亿台币央行存单到期,整体资金宽松,不过,暂未见积极压低利率消钱的举动.目前焦点在於央行进行月度的一年期存单标售.

市场人士指出,今日央行委托公股银行拆入隔夜资金的力道不算低,或可能是欲在标售一年期存单前,减少长天期存单申购,暂以拆款代替来调节资金水位.

"上周五期底钱更滥,有些银行钱多到放弃,今天没那麽滥,"一票券商人士称."今天银行利率没什麽特别,但期初好拿钱."

央行周一午後宣布,将於周五(9日)标售364天期定期存单,金额为1,000亿台币.下周一(12日)发行.上月同天期存单的加权平均得标利率为0.96%.[ID:nCT0416322]

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.397%,上日在0.396%;区间为0.299-0.75%,同上日.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.77%,与上日相同.

**短票利率区间**

短票方面,票券商人士表示,在发票量不足下,对於银行间开出0.86%以上的偏高利率,票券商接受度较低.至於0.84%的区间低档利率,则见酌量成交短天期票券.然而,若发行量持续低迷,短天期票可能进一步朝0.84%靠拢.

30天内短票银行间主要成交利率区间同上日在0.84-0.86%,但高低档的量均较上日减少.

央行今日共发行1,941.5亿台币存单,相较存单到期金额2,127亿,存单发行余额减少185.5亿.[TW/MMTCN]

本周存单到期总额8,925亿台币,接下来依序为周二190亿、周三4,266亿、周四1,025.5亿以及周五1,316.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为负42亿台币;累计超额准备为负163亿台币,加计前期1%的超额准备为814亿台币.

**公债RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率未变.月初市场资金供应偏向宽裕,尤以投信为供应主力,各家金融机构调度颇为顺畅,成交利率几无变动.

资金调度人士指出,投信业以收益为主要考量,对利率颇为坚持,RP利率不见松动下滑的迹象,但承作长天期的意愿有所提升.展望本周,除明日有50亿台币的华南银行金融债交割外,暂无其他大型紧缩因子,预料资金调度应不成问题.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)