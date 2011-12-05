日韩经济指标预测--12月6日-12月13日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月6日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-------------------------------12月5日当周----------------------------------
12月6日(二)
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 12月 -- 正1
-- 日本外汇储备(10亿美元) 11月 -- 1,209.8
12月7日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 10月 -- +8.9%
0500 日本领先指标(较上月) 10月 -- -2.2
同时指标(较上月) -- -1.4
2350 日本银行放贷(较上年同期) 11月 -- 持平
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 卖超101.4
外资投资日股(10亿日圆) -- 卖超134.8
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 10月 -66.6% -21.4%
(亿日圆) 5,000 15,848
2350 日本机械订单(较上月) 10月 -0.5% -8.2%
(较上年同期) +8.3% +9.8%
12月8日(四)
0100 韩国央行基本利率 12月 -- 3.25%
0500 日本服务业景气判断指数 11月 -- 45.9
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- 持平
(较上年同期) -- +5.6%
2350 日本GDP(较前季) 第三季修正值 +1.3% +1.5%
GDP环比年率 +5.2% +6.0%
2350 日本大型制造业景气判断指标(BSI) 第四季 -- 正10.3
12月9日(五)
无重要经济数据公布.
-------------------------------12月12日当周----------------------------------
11月11日(日)
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 11月 -- -0.7%
(较上年同期) -- +1.7%
11月12日(一)
0500 日本消费者信心指数 11月 -- 38.6
2100 韩国进口物价(较上年同期) 11月 -- +16.0%
出口物价(较上年同期) -- +9.2%
12月13日(二)
2300 韩国失业率 11月 -- 3.1%(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。