版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 08:31 BJT

《台湾报摘》--工商时报12月6日

* 头版头条:

--世界不动产联合会(FIABCI)昨日送给台湾一个大礼.台湾击败加拿大争取到2013年全球年会主办权,离上次1986年台湾首度举办迄今,已整整25年.

* 其他:

--台股急冻,昨日出现仅582亿台币的窒息量,创下2009年2月以来33个月新低纪录.投资机构指出,股市浅水无大鱼,新低量後防新低价.

--为积极揽才留才,行政院已积极就人才松绑方案分阶段检讨.据悉,劳委会将提出松绑白领外劳来台工作限制规划,将先对侨生及外籍留学生松绑,包括取消两年工作经验及降低薪资门槛下限.

--银行新一波土地建筑融资急冻潮即将引爆.依据指出,多家银行土建融放款已达银行法72条之2的临界点.其中土建融及房贷市占全国第二大的合库,已下令旗下300多家分行土建融新申请案件未经总行同意一律不准洽谈,新案已形同冻结.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 乔艳红

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐