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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 08:34 BJT

《台湾报摘》--经济日报12月6日

* 头版头条:

--市场传出,苹果(AAPL.O)新平板电脑iPad3零组件本月开始出货,加上笔记型电脑与桌上型电脑将出新货,苹果旗下供应商可成(2474.TW)等大陆厂房明年1月农历年不但不停工,并加班赶出货,打破第一季淡季魔咒.

* 其他:

--为防止寿险业在年底前的卖股潮,金管会主委陈裕璋周一松口,重新研议保险业年底计算资本适足率(RBC)时,股票损失可打折认列.一旦实施,将可减少寿险公司在年底前砍出至少数百亿台币股票的卖压.

--钢市低迷,台湾中钢(2002.TW)与宝钢(600019.SS)等两岸钢铁大厂联手,要求铁矿商同意提货减量20%,并以目前较便宜的流通行情计价,预估比合约价降低23%,此案已初步获得巴西淡水河谷(VALE5.SA)善意回应.

--台塑四宝周一召开11月业绩说明会,其中台塑(1301.TW)因日本东曹(Tosoh)(4042.T)氯乙烯单体(VCM)爆炸,聚氯乙烯(PVC)行情攀升,月增率达12.8%,表现最好,台化(1326.TW)与台塑化(6505.TW)则负成长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

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