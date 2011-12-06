《全球重要经济事件一览表》--12月6日-12月13日

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月6日(二)
法兰克福/柏林--美国财政部长盖特纳访问德国,将会晤欧洲央行(ECB)总裁德拉吉及德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble).
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛在参议院金融委员会为"多德-弗兰克法案的实施"出席作证.(1300)
伦敦--英国财政大臣奥斯本(George Osborne)在国会接受定期质询.(1430)
都柏林--爱尔兰公布2012年预算,这是其获得欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困计画的关键要素之一.(1545)
悉尼--澳洲央行委员会会议,0330GMT公布利率决定.
渥太华--加拿大央行宣布政策利率决定.
斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Svante Oberg发表演讲,主题是"货币政策的矛盾--论货币政策的不确定性."
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak在瑞典商业银行(Handelsbanken)参加一项非正式午餐会,将与金融经纪商就经济情势进行圆桌讨论.
马里兰州巴尔的摩--美国里奇蒙联邦储备银行赞助的会议"策略性使用数据以稳定邻国"(至12月7日)(1800).
12月7日(三)
马里兰州巴尔的摩--美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事拉斯金在里奇蒙联邦储备银行赞助的会议中,为"在数据导向的政策中动员一般民众参与"小组会议致开幕词(1330).
巴黎--法国总统萨科齐会晤美国财政部长盖特纳.
法国马赛--第20届欧洲人民党(EPP)会议(至12月8日).
伦敦--英国央行货币政策会议(至12月8日).
雷克雅未克--冰岛央行货币政策委员会会议.
日本静冈--日本央行审议委员石田浩二向静冈企业领袖发表演说并举行记者会.(0530)
12月8日(四)
米兰--美国财政部长盖特纳会晤意大利总理蒙堤(1000).
布鲁塞尔--欧盟领导人在12月9日峰会之前进行非正式工作餐会面.
马赛--第20届欧洲人民党(EPP)会议(最後一日).
澳洲悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在Warren Hogan就职纪念讲座上发表讲话(0720).
伦敦--英国央行货币政策委员会宣布利率政策决定.
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,之後宣布利率决定和举行记者会.
布达佩斯--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在匈牙利央行主办的"Anchor 2012"会议中发表演说.
惠灵顿--新西兰央行货币政策声明并公布官方现金利率.
渥太华--加拿大央行公布金融系统评估.
12月9日(五)
布鲁塞尔--欧盟国家和政府领导人峰会.
维也纳--奥地利央行举行新闻发布会,介绍欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼的经济预测(0900).
东京--日本央行副总裁西村清彦在一场研讨会中发表演讲(0500).
12月12日(一)
全球暂无重要经济事件.
12月13日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议;会後并宣布利率决定及政策声明(1915).
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 杜明霞
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过