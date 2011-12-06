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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 09:22 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月6日-12月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月6日(二)

法兰克福/柏林--美国财政部长盖特纳访问德国,将会晤欧洲央行(ECB)总裁德拉吉及德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble).

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛在参议院金融委员会为"多德-弗兰克法案的实施"出席作证.(1300)

伦敦--英国财政大臣奥斯本(George Osborne)在国会接受定期质询.(1430)

都柏林--爱尔兰公布2012年预算,这是其获得欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困计画的关键要素之一.(1545)

悉尼--澳洲央行委员会会议,0330GMT公布利率决定.

渥太华--加拿大央行宣布政策利率决定.

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Svante Oberg发表演讲,主题是"货币政策的矛盾--论货币政策的不确定性."

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak在瑞典商业银行(Handelsbanken)参加一项非正式午餐会,将与金融经纪商就经济情势进行圆桌讨论.

马里兰州巴尔的摩--美国里奇蒙联邦储备银行赞助的会议"策略性使用数据以稳定邻国"(至12月7日)(1800).

12月7日(三)

马里兰州巴尔的摩--美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事拉斯金在里奇蒙联邦储备银行赞助的会议中,为"在数据导向的政策中动员一般民众参与"小组会议致开幕词(1330).

巴黎--法国总统萨科齐会晤美国财政部长盖特纳.

法国马赛--第20届欧洲人民党(EPP)会议(至12月8日).

伦敦--英国央行货币政策会议(至12月8日).

雷克雅未克--冰岛央行货币政策委员会会议.

日本静冈--日本央行审议委员石田浩二向静冈企业领袖发表演说并举行记者会.(0530)

12月8日(四)

米兰--美国财政部长盖特纳会晤意大利总理蒙堤(1000).

布鲁塞尔--欧盟领导人在12月9日峰会之前进行非正式工作餐会面.

马赛--第20届欧洲人民党(EPP)会议(最後一日).

澳洲悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在Warren Hogan就职纪念讲座上发表讲话(0720).

伦敦--英国央行货币政策委员会宣布利率政策决定.

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,之後宣布利率决定和举行记者会.

布达佩斯--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在匈牙利央行主办的"Anchor 2012"会议中发表演说.

惠灵顿--新西兰央行货币政策声明并公布官方现金利率.

渥太华--加拿大央行公布金融系统评估.

12月9日(五)

布鲁塞尔--欧盟国家和政府领导人峰会.

维也纳--奥地利央行举行新闻发布会,介绍欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼的经济预测(0900).

东京--日本央行副总裁西村清彦在一场研讨会中发表演讲(0500).

12月12日(一)

全球暂无重要经济事件.

12月13日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议;会後并宣布利率决定及政策声明(1915).

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 杜明霞

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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