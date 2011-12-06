版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 09:00 BJT

《台湾重要政经日程》--12月6日-2012年12月22日

==================今日重要政经消息======================

12/6(二)

--11:30 英特尔(INTC.O)副总裁暨技术长Justin Rattner访台记者会.

--14:00 台湾因应人民币离岸中心发展研讨会.

--17:00 金管会例行记者会.

==================近期重要政经消息======================

12/8(四)

--财政部标售182天期国库券"财100-10",金额300亿台币.

--财政部公布11月进出口金额,10月出口年增率11.7%.

12/9(五)

*--12:30 央行标售364天期存单,金额1,000亿台币.

12/20(二)

--财政部标售273天期国库券"财100-11",金额300亿台币.

--16:00 经济部公布11月外销订单年增率,10月为年增4.38%.

--16:00 主计处公布11月经季调失业率,10月经季调失业率4.30%.

12/23(五)

--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率,上月初值为年成长1.41%.

12/26(一)

--财政部标售10年期公债100/9R,金额350亿台币.

--16:00 央行公布11月M2货币总计数年增率,上月为年增5.54%.

12/27(二)

--经建会公布11月领先指标,上月为月减0.2%.

2012年

*1/5(四)

--央行公布至12月底外汇存底.

--主计处公布12月消费者物价指数(CPI)年增率.

1/14(六)

--总统与立法委员选举.

1/18(三)

--农历春节前股市封关日.

1/30(一)

--农历春节後股市开红盘日.

2/4(六)

--金融市场因应农历春节调整休假补行交易.

3/3(六)

--金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易.

12/22(六)

--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.

注: * 代表新增内容.(完)

--记者 董永年; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐