〔台湾个股〕中钢与巴西淡水河谷达成铁矿合约价调降23%协议

路透台北12月6日电---一熟悉情况的消息人士周二表示,台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)已与巴西淡水河谷(Vale)(VALE.N)(VALE5.SA)达成协议,将10-12月铁矿合约价较6-8月调降23%.

该名消息人士称,"我们是在11月底与淡水河谷达成协议".协议後铁矿价格为每吨130-140美元.

他进一步称,预期与另一铁矿公司--力拓(RIO.AX)(RIO.L)亦可在本月稍後达成协议.至於澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)则不易同意降价.

本地时间9:57,中钢股价下挫1.21%,报28.55台币.(完)

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