〔台湾个股〕中钢与巴西淡水河谷达成铁矿合约价调降23%协议

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
路透台北12月6日电---一熟悉情况的消息人士周二表示,台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)已与巴西淡水河谷(Vale)(VALE.N)(VALE5.SA)达成协议,将10-12月铁矿合约价较6-8月调降23%.
该名消息人士称,"我们是在11月底与淡水河谷达成协议".协议後铁矿价格为每吨130-140美元.
他进一步称,预期与另一铁矿公司--力拓(RIO.AX)(RIO.L)亦可在本月稍後达成协议.至於澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)则不易同意降价.
本地时间9:57,中钢股价下挫1.21%,报28.55台币.(完)
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--记者 洪淑珍; 撰写 张雅菁; 审校 林高丽
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 1500 美国就业趋势指数 1月 -- 129.6 2月7日(二) 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差450 逆差452 1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 -4.0% -0.1% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 顺差2.5 顺差5.3 出口(亿加元) -- 45
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --