〔欧洲经济〕欧央行管委诺沃特尼:实质经济浮现大规模停滞的趋势(更新版)

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路透维也纳12月5日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一说,实质经济浮现大规模停滞的趋势,甚至可能陷入日本式的低成长和低通胀局面.

"在实质经济方面,我们看见大规模停滞的趋势,"诺沃特尼在维也纳一场讨论会中说道.他说欧洲明年可能经历"实际上的停滞".

他指出上周全球主要央行迅速反应,提供流动性给受到欧债危机牵连的欧洲银行业者.

"在流动性方面我们可以有所作为,未来我们也许还有额外的可能性,"诺沃特尼说,但他不愿详述可能会有甚麽更进一步的举措.

他说,一大挑战是防止债务危机引发另一波银行业危机,他也担心会出现日本式的低成长、低通胀情景.

他说,从主权债危机方面而言,许多欧元区国家此时面临投资者"罢买"的情况,他呼吁政治人物应尽速落实政策以安抚市场.

诺沃特尼说欧洲央行的购债计画是为帮助缓解局势,但那并不是特效药.

"当然那不是一项全面买进公债的计画,原则上这个计画是有时间限制的,"诺沃特尼说.他并指出欧洲央行的购债计画无法和美联储的操作相提并论.(完)