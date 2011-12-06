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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 09:55 BJT

《外汇动态》传言称欧元停损卖单见於1.3350/60美元下方

0141GMT--交易员说,传言称在1.3350/60美元下方有一些欧元停损卖单.这个区域正好在上周五的日内低点1.3363美元下方.

欧元兑美元EUR=最新下跌0.2%,报1.3371美元.欧元兑日圆EURJPY=R下滑0.3%,报103.99日圆.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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