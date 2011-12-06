版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 10:03 BJT

〔标题新闻〕越南2011年出口料成长32%至960亿美元,贸易赤字料为100亿美元--报载

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7N60A1]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐