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债券 | 2011年 12月 6日 星期二 11:18 BJT

〔美国政经〕奥巴马及民主党催促共和党在本月底前延长薪资减税措施

路透华盛顿12月5日电---美国总统奥巴马周一敦促共和党国会议员延长一项薪资减税措施,同时民主党提议以减支和向富人徵收"小额附加税"来弥补收入损失.

共和党可能会拒绝民主党的提议,因这显然是为了要施压共和党妥协,以试图在明年国会和总统大选之前,设法延长这项颇受民众欢迎的减税措施.

奥巴马在白宫表示,为了数以百万计的美国人以及疲弱的国内经济,这项减税措施必须在月底到期之前延期.

在奥巴马在白宫讲话之际,参议院民主党领袖里德宣布一项修正後的提案,将透过"减支"以及向最富有的美国人徵收"小小的附加税"来涵盖延长减税所需的成本.

幕僚表示,民主党提议的延长及扩大薪资减税将耗费约1,850亿美元,为一般美国家庭在明年节省约1,500美元.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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