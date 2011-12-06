〔欧洲金融〕欧元解体疑虑罩顶,欧洲富裕族群将资产撤出欧元

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
路透伦敦12月5日电---银行人士指出,在担心欧债危机可能导致欧元解体的疑虑下,最富裕的欧洲投资人正在将资金撤离欧元,美元及日圆则是较受青睐的停泊目标.
一跨国集团私人银行部门人员表示,自从上个月发生德国央行必须出手以防止公债标售失败的事件後,他的团队已经见到更多客户撤出欧元.这位人士专门服务资产值500万美元以上客户.
他形容这股趋势介於稀疏涓流与洪水之间,美元是最受青睐的避险目标,其次为日圆.
他并称,英镑亦被认为与欧元区的命运过度密切相关,万一欧元解体时,英镑无法成为有效的缓冲工具.
花旗(C.N)私人金融部门投资长Richard Cookson亦表示,他已见到客户"转出欧元".
但他警告,欧元解体的复杂度及潜在冲击,令人难以确定如何保护财富.
"举例来说,你可以对冲某个货币大贬的风险,也可以对冲它上涨的风险,但你如何对冲它完全消失的风险?"
Saffery Champness会计所私人客户团队合夥人Ronnie Ludwig指出,他见到一些客户将更多资金转入英镑,为了安全感而不顾实质利率为负的因素.
他表示,英镑吸引人的条件,包括拥有财政立场保守的政府,以及2008-2009年金融危机期间,政府展现出愿意援救落难银行的态度.(完)
--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 1500 美国就业趋势指数 1月 -- 129.6 2月7日(二) 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差450 逆差452 1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 -4.0% -0.1% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 顺差2.5 顺差5.3 出口(亿加元) -- 45
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --