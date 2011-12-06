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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 11:30 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收跌,因标普警告调降欧元区国家评级

路透东京12月6日电---日本股市日经指数周二下滑,中止三日上涨态势,此前标准普尔警告称可能调降评级最高的欧元区国家的评级.[ID:nCN1264058]

不过奥林巴斯(7733.T)一度上涨达15%.该公司即将公布有关会计丑闻的调查结果,投资人押注不会有新的负面意外而可能导致下市.

日经指数.N225早盘收跌0.8%,报8,628.78点,远高於25日移动均线切入位,逼近75日移动均线切入位8670点.

东证股价指数.TOPX下跌0.6%至744.36点.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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