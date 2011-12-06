《路透峰会》美国经济不致受到欧元区问题严重影响,衰退机率很低

路透纽约12月5日电---美国大型资金管理业者周一表示,美国只面临有限的欧债危机及欧洲经济低迷冲击,这对美国2012年股市前景有利.

在纽约的路透2012年投资展望峰会上,对冲基金经理人及机构投资人指出,美国经济衰退的机率看来很低,欧洲的问题最多只是一道阻力.

"我们一直得以让美国经济活动与欧洲隔绝.我不知道是怎麽作到的,但我们作到了,"OmniVest LLC投资长Tom Sowanick称.

欧洲一些地区的经济衰退迹象正在扩散,法国及德国领导人周一拟出一项计画,将实施更多预算纪律规定.

但在美国,投资大亨Kenneth Fisher指出,多项领先指标表现强劲,且呈现走扬.

美国经济谘商会的10月领先经济指标上升0.9%,延续前两个月升势.

Ameriprise Financial首席市场策略分析师David Joy指出,未来一年欧洲成长率可能只有0.5-1%,但这只是另一个阻力,不足以扭转美国情势.

"令人较担心的是如果欧洲发生金融危机,流动性危机,"他称.

美国未来几年成长率较可能在2.5%左右,这种水准"不足以大幅拉低失业率,但绝无二度衰退之虞."

Fisher看法十分乐观,他表示,美国2012年前景大好."负面论调的气势已经走下坡,正面论调没有好好得到注意,全球经济比大家想得要强劲多了."Fisher称.(完)