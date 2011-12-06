《路透峰会》美国经济不致受到欧元区问题严重影响,衰退机率很低

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
路透纽约12月5日电---美国大型资金管理业者周一表示,美国只面临有限的欧债危机及欧洲经济低迷冲击,这对美国2012年股市前景有利.
在纽约的路透2012年投资展望峰会上,对冲基金经理人及机构投资人指出,美国经济衰退的机率看来很低,欧洲的问题最多只是一道阻力.
"我们一直得以让美国经济活动与欧洲隔绝.我不知道是怎麽作到的,但我们作到了,"OmniVest LLC投资长Tom Sowanick称.
欧洲一些地区的经济衰退迹象正在扩散,法国及德国领导人周一拟出一项计画,将实施更多预算纪律规定.
但在美国,投资大亨Kenneth Fisher指出,多项领先指标表现强劲,且呈现走扬.
美国经济谘商会的10月领先经济指标上升0.9%,延续前两个月升势.
Ameriprise Financial首席市场策略分析师David Joy指出,未来一年欧洲成长率可能只有0.5-1%,但这只是另一个阻力,不足以扭转美国情势.
"令人较担心的是如果欧洲发生金融危机,流动性危机,"他称.
美国未来几年成长率较可能在2.5%左右,这种水准"不足以大幅拉低失业率,但绝无二度衰退之虞."
Fisher看法十分乐观,他表示,美国2012年前景大好."负面论调的气势已经走下坡,正面论调没有好好得到注意,全球经济比大家想得要强劲多了."Fisher称.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 1500 美国就业趋势指数 1月 -- 129.6 2月7日(二) 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差450 逆差452 1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 -4.0% -0.1% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 顺差2.5 顺差5.3 出口(亿加元) -- 45
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --