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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 12:01 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,投信手头宽裕充分供应市场所需

路透台北12月6日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持平.今日有50亿台币的华南银行金融债交割,令寿险端资金小多小缺,但投信手头仍相当宽裕,充分供应市场需求.

资金调度人士表示,由於目前资金环境尚称宽裕,已有部份投信开始承作跨年交易.不过,各家机构资金状况不大相同,加上台湾央行将於29日召开理监事会议,届时是否降息成为市场关注焦点,有交易商仍偏好承作短天期交易.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进

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