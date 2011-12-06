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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 11:56 BJT

《外汇动态》澳元在澳洲央行降息後扩大跌势

0348GMT---澳元续跌,因澳洲央行降息25基点至4.25%.

尽管市场人士多半预计央行会降息,但仍有部份人士预期央行会按兵不动.

澳元目前下跌0.8%至1.0188美元AUD=D3,低於央行决议出炉前的1.0235美元左右.(完)

--编译 龚芳;审校 张涛

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