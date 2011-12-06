〔台湾金融〕金管会鼓励金融业以增资或合并壮大,积极拓展大陆市场

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
路透台北12月6日电---台湾金融监督管理委员会官员周二表示,先进国家的金融机构因欧债危机扩展料采取守势,将提供台湾金融业者扩张机会;需把握契机以增资或合并等方式壮大,积极西进.
金管会副主委李纪珠在一场研讨会上表示,因应未来大陆的堀起,内地储蓄理财的需求大增,且中小企业的业务尚未被开发,中国市场虽不是台湾金融业未来唯一的发展,至少是很重要的市场.
"中国的金融机构并不发达,但重要的是,它开放的东西却是台湾银行玩的很强的一块,"她说.
李纪珠称,目前中国的银行中招商银行(600036.SS)(600036.SS)的信用卡发卡量最大,但是它的系统,人力,风控等等,全都来自於台湾,其他几家大陆银行虽和外资银行合作信用卡业务,但事实上并不成功.
她表示,台湾与中国签订两岸经济合作架构协议(ECFA)只是让台湾金融业缩短进入中国市场,拥有比外资更快速的时间,但相较台湾已晚入市的不利情况,这是不够的,台湾金管会也会采更积极的态度与中国大陆协商.
两岸金融监督管理机构已达成原则上每年互访两次的共识,为双方沟通对话建立例行的平台.台湾金管会在11月底时才由主委陈裕璋率队赴大陆访问,双方也达成共识,双方的监理机构对目前尚在审核中的申设据点案件,均将加速办理审核作业.
李纪珠认为,台湾的金融机构因不够国际化,在金融海啸时受创不深,目前体质是纪录以来的最佳状态.
"业者应该壮大自己的规模,这有二个方法,一个是增资,另一个就是合并,"她说.
但她也称,很难说台湾金融机构家数的最适规模是多少,因为这要看主管机关给业者的市场有多大.(完)
--记者 高洁如;审校 乔艳红
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过