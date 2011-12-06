〔台湾金融〕金管会鼓励金融业以增资或合并壮大,积极拓展大陆市场

路透台北12月6日电---台湾金融监督管理委员会官员周二表示,先进国家的金融机构因欧债危机扩展料采取守势,将提供台湾金融业者扩张机会;需把握契机以增资或合并等方式壮大,积极西进.

金管会副主委李纪珠在一场研讨会上表示,因应未来大陆的堀起,内地储蓄理财的需求大增,且中小企业的业务尚未被开发,中国市场虽不是台湾金融业未来唯一的发展,至少是很重要的市场.

"中国的金融机构并不发达,但重要的是,它开放的东西却是台湾银行玩的很强的一块,"她说.

李纪珠称,目前中国的银行中招商银行(600036.SS)(600036.SS)的信用卡发卡量最大,但是它的系统,人力,风控等等,全都来自於台湾,其他几家大陆银行虽和外资银行合作信用卡业务,但事实上并不成功.

她表示,台湾与中国签订两岸经济合作架构协议(ECFA)只是让台湾金融业缩短进入中国市场,拥有比外资更快速的时间,但相较台湾已晚入市的不利情况,这是不够的,台湾金管会也会采更积极的态度与中国大陆协商.

两岸金融监督管理机构已达成原则上每年互访两次的共识,为双方沟通对话建立例行的平台.台湾金管会在11月底时才由主委陈裕璋率队赴大陆访问,双方也达成共识,双方的监理机构对目前尚在审核中的申设据点案件,均将加速办理审核作业.

李纪珠认为,台湾的金融机构因不够国际化,在金融海啸时受创不深,目前体质是纪录以来的最佳状态.

"业者应该壮大自己的规模,这有二个方法,一个是增资,另一个就是合并,"她说.

但她也称,很难说台湾金融机构家数的最适规模是多少,因为这要看主管机关给业者的市场有多大.(完)