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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 14:18 BJT

〔韩国股市〕收低1.04%,金融类股领跌

路透首尔12月6日电---韩国股市周二下跌,标准普尔对欧元区国家的警告打击了投资人的风险胃纳.标准普尔警告称,如果欧盟领导人在本周峰会不能就解决债务危机达成协议,可能调降欧元区多个国家的信用评级.[ID:nCN1264058]

韩股由银行股领跌,友利金融控股053000.KS下跌2.4%,韩亚金融集团(086790.KS)挫低2.71%.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11收跌1.04%,报1,902.82点.(完)

--编译 李婷仪;审校 王洋

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