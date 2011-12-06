〔台湾债市〕主要殖利率收平,经济下行趋势令降息预期不退

路透台北12月6日电---台湾债市主流券殖利率周二收在平盘附近,虽有标普对欧元区评级发出警告,令亚洲股市普遍下跌的利多,但仍不足以激励跌无可跌的殖利率下滑,令债市整日在狭幅区间内横向整理.
交易人士表示,昨日央行宣布将继续标售一年期定期存单,此举让市场对月底可能降息的期待出现降温,不过在全球景气展望愈来愈保守,加入降息行列国家也愈来愈多的趋势下,台湾央行降息也是迟早的事.
"纵然第四季不降(息),明年第一季一定要有行动吧."一位银行业交易员说.
标准普尔表示,已告知欧元区17国中的15国,可能在90日内调降其评级,包括德国、法国和另外四个AAA评级国家.一切将取决於周五欧盟峰会的结果.[ID:nCN1264058]
台湾股市周二收低2%,跟随亚股跌势,加权股价指数.TWII跌141.80点,报6,956.28点.
台湾央行昨日表示,将於周五标售1,000亿台币的364天期定期存单.央行也将於本月29日(四)召开全体理监事会议.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO +0.23 0.9850 0.9770-0.9900 20.0
10 100/9 A00109=TWO -0.05 1.2920 1.2855-1.2930 117.0
30 100/8 A00108=TWO 0.00 1.8700 1.8700-1.8750 1.0
交易商指出,债市殖利率经历上周五明显下滑後,又陷入了量缩盘整格局.但这并不代表债市有转空疑虑,从近期公司债标售的利率频创新低、冷券与热券利差逐步缩小等现象观察,市场气氛依旧偏多,但後续要让殖利率进一步下滑,还是要有明显的消息刺激.
一券商交易员表示,由於对经济前景展望保守,金融机构均惜售手中持有的债券部位."大家怕卖掉之後,就买不回来了."
她认为,养券当道,在没有人做出获利了结动作的状况下,自然也不会为了消化资金而进场追券.除非央行真的降息,否则殖利率还是会在低档盘整.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 1.8700
20 100/7 A00107=TWO 没有成交
10 100/9 A00109=TWO 1.2920
5 100/6 A00106=TWO 0.9850
2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进