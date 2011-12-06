〔台湾汇市〕台币/美元因欧洲降评警告打压收跌,但市况凝滞

路透台北12月6日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘下跌4.3分.此前标准普尔(S&P)警告,若欧盟峰会无法祭出令人信服的救援计画,将调降欧元区多国信评,打压市场人气并拖累台股走势,令台币全日在不及5分的狭幅区间偏弱整理.
交易商指出,台股今日虽然下挫2%,且在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元避险买盘力道偏强,不过,在台北汇市中外资汇入汇出皆见,且市场缺乏交投意愿,早盘甚至有半个小时没有交易,银行间静待本周即将登场的欧洲央行会议及欧盟峰会.
"已经年底了,交易员大多轧平仓未并将手中部位最小化,"一位外商银行交易人士表示,"目前为止没有看到外资大举汇出."
汇银人士表示,欧元走低但跌幅不深,显示市场对欧洲国家降评消息已逐渐钝化,惟欧洲经济成长较美国疲软,欧元后市依旧承压.他们预估,在欧洲相关会议结果出炉前,台币难有大行情出现,明日交投先看30.15-30.30元间.
台湾加权指数.TWII周二收盘大跌2.00%,至6,956.28点;外资及陆资在台股微幅买超8.79亿台币,已连续七日买超,上交易日为买超33.71亿.[ID:nCT0488273]
新兴汇市中,亚洲货币周二下跌,因标准普尔警告可能调降多个欧洲国家债信评级,导致风险资产遭遇打击.菲律宾披索PHP=则因通胀数据疲软而承压.[EMRG/SGCN]
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--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴