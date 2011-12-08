〔表格〕台湾11月份主要上市柜公司业绩

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月8日电---以下为台湾11月份主要上市柜公司业绩表现一览: **电子类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) *联电 (2303.TW) 80.65 -2.3 -22.8 *日月光 (2311.TW) 57.39 -9.2 3.0 *矽品 (2325.TW) 48.75 -3.1 3.8 *佳世达 (2352.TW) 60.45 -8.0 13.7 *广达 (2382.TW) 965.16 -9.8 -3.2 *友达 (2409.TW) 287.53 -1.7 -16.2 *联发科 (2454.TW) 45.28 -6.8 -1.1 宏达电 (2498.TW) 307.62 -30.3 -18.2 联咏 (3034.TW) 28.30 -5.0 -8.3 力晶 5346.TWO 20.26 -5.8 -47.8 **其他类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) *长荣航 (2618.TW) 79.37 -6.4 -4.3 台塑 (1301.TW) 142.35 12.8 -13.9 台塑石化 (6505.TW) 686.00 -1.3 20.8 资料来源:证交所 附注: @表示合并数字 *表示新增(完) 台股业绩或财测相关新闻,请点选[RES|RESF-TW-CMN] --整理 张雅菁
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。