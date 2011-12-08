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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 18:55 BJT

〔表格〕台湾11月份主要上市柜公司业绩

路透台北12月8日电---以下为台湾11月份主要上市柜公司业绩表现一览: 

  **电子类股**
  公司                       营收(亿台币)    与上月比较(%)    与上年同期比较(%)
 *联电 (2303.TW)               80.65           -2.3                 -22.8      
 *日月光 (2311.TW)             57.39           -9.2                   3.0      
 *矽品 (2325.TW)               48.75           -3.1                   3.8      
 *佳世达 (2352.TW)             60.45           -8.0                  13.7      
 *广达 (2382.TW)              965.16           -9.8                  -3.2      
 *友达 (2409.TW)              287.53           -1.7                 -16.2      
 *联发科 (2454.TW)             45.28           -6.8                  -1.1      
  宏达电 (2498.TW)            307.62          -30.3                 -18.2      
  联咏 (3034.TW)               28.30           -5.0                  -8.3      
  力晶 5346.TWO              20.26           -5.8                 -47.8         

  **其他类股** 
  公司                        营收(亿台币)    与上月比较(%)    与上年同期比较(%) 
 *长荣航 (2618.TW)             79.37           -6.4                  -4.3      
  台塑 (1301.TW)              142.35           12.8                 -13.9      
  台塑石化 (6505.TW)          686.00           -1.3                  20.8      

  资料来源:证交所 
  附注: @表示合并数字
        *表示新增(完) 

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  --整理 张雅菁

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