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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 15:50 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超1,466亿韩元,为连续第三日卖超

路透首尔12月6日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超1,466亿韩元,为连续第三日卖超,期间累计卖超3,140亿韩元(2.7793亿美元).

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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12月 6日 -146.6 268.3 -128.7

12月 5日 -65.2 95.1 -39.7

12月 2日 -102.2 586.9 -495.5

12月 1日 633.6 1,096.5 -1,680.9

11月30日 395.1 167.0 -638.9

11月29日 414.7 246.5 -956.0

11月28日 -193.5 377.9 -370.3

11月25日 -353.4 289.5 36.0

11月24日 -270.6 362.5 -53.5

11月23日 -420.0 -2.6 372.1

11月22日 -321.6 137.7 177.0

11月21日 -287.9 9.9 249.7

11月18日 -404.2 -187.1 622.9

11月17日 -338.5 -7.2 265.0

11月16日 88.7 -77.0 159.2

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本月以来 524.0 2,046.7 -2,344.8

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今年以来 -7,105.0 10,939.2 -2,330.2

-------------------------------------------------(完)

--编译 龚芳; 审校 白云

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