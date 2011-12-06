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债券 | 2011年 12月 6日 星期二 17:38 BJT

《外汇动态》欧元/英镑在0.85英镑低档可能吸引欧元区出口商避险

0916GMT---欧元/英镑EURGBP=R周五触及0.8625英镑後,欧元区出口商或许考虑在0.85英镑低档进行一些避险对冲.这或许可以解释0.8520-30区域有大量买需的传言.倘若欧元区决策高层奇迹般地化险为夷,投资人或许会认为可以减码英国公债.(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

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