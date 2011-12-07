(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中带软,短票供不应求利率走低

* 资金宽松不滥,拆款利率变化不大

* 短票因供不应求而利率走低

记者 张雅菁

路透台北12月6日电---台湾银行间短期利率周二稳中带软,资金维持宽松,但不到浮滥程度,拆款利率大致变化不大.不过,短票则是因为供给有限,成交利率走低.

市场人士指出,央行将在本周五例行标售1,000亿台币一年期存单,预期在此之前,冲销态度可能倾向宽松,以刺激竞标意愿.不过,以目前全球金融情势,应该已足以提高银行间竞标这期存单的意愿,因为欧债问题迟未解决,即使台湾央行维持利率不动,短率也可能有下档风险.

"有往下风险,这次应该想拿的,会比不想拿的人多,因为利率不会升高.时间愈拖愈久,欧洲问题都没解决,"一金控银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.397%,同上日;区间为0.299-0.74%,上日在0.299-0.75%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.75%,上日在0.392-0.77%.

澳洲央行周二在月度政策会议後发布声明称,决定下调利率25个基点至4.25%,为数月来二度降息,因澳洲国内通胀压力减缓,且欧洲债务危机累及全球经济增长.[ID:nCN1264798]

法国与德国领导人周一达成一项与修改欧盟条约有关的总体计划,以强化欧元区财政纪律.而标准普尔表示,已对欧元区17国中的15国表示,可能在90日内整体调降其评级,包括德国、法国和另外四个AAA评级国家.一切将取决於周五欧盟峰会的结果.[ID:nCN1263960]

**短票利率走低**

短票方面,由於初级发行量不足,今日有老票券商未与银行交易,仅以利率较低的民间客户或更低的拆款来支应即可;而另有老票券商的一个月期利率朝下档靠拢,预期发票量及次级利率暂时都不易见回升.

"今天利率又往下,票量很不够.0.85-0.86%完全没必要...,明天维持今天水准的机会最大,"一老票券商人士称.

30天内短票银行间主要成交利率区间在0.83-0.84%,上日在0.84-0.86%.

央行今日共发行504.5亿台币存单,相较存单到期金额190亿,存单发行余额增加314.5亿.[TW/MMTCN]

本周存单到期接下来依序为周三4,266亿、周四1,025.5亿以及周五1,316.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为1亿台币;累计超额准备为负344亿台币,加计前期1%的超额准备为633亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率持平.今日有50亿台币的华南银行金融债交割,令寿险端资金小多小缺,但投信手头仍相当宽裕,充分供应市场需求.

资金调度人士表示,由於目前资金环境尚称宽裕,已有部份投信开始承作跨年交易.不过,各家机构资金状况不大相同,加上台湾央行将於29日召开理监事会议,届时是否降息成为市场关注焦点,有交易商仍偏好承作短天期交易.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.(完)