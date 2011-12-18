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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 07:34 BJT

****澳新经济指标预测--12月19日-12月26日****

路透12月19日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------12月19日当周---------------------------------

12月19日(一)

0200 新西兰国民银行(NBNZ)企业信心指数 12月 -- 28.8%

NBNZ整体经济信心指数 -- 18.3%

12月20日(二)

0030 澳洲央行公布12月会议记录

2145 新西兰经常账(亿新西兰元) 第三季 赤字38.25 赤字9.20

截至第三季的年度 赤字80.0 赤字74.7

经常账收支相当於GDP比例 第三季 -3.9% -3.7%

12月21日(三)

2145 新西兰GDP(较上季) 第三季 +0.6% +0.1%

(较上年同期) +2.2% +1.5%

12月22日(四)

无重要经济数据公布.

12月23日(五)

无重要经济数据公布.

--------------------------------12月26日当周---------------------------------

12月26日(一)

市场假期.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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