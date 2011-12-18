版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 07:31 BJT

****日韩经济指标预测--12月19日-12月26日****

路透12月19日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-------------------------------12月19日当周----------------------------------

12月19日(一)

无重要经济数据公布

12月20日(二)

2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差4,500 逆差2,738

出口(较上年同期) -4.0% -3.7%

进口(较上年同期) +8.7% +17.9%

12月21日(三)

0330 日本央行利率决议 12月 -- 0-0.1%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超4,035

外资投资日股(亿日圆) -- 卖超3,039

12月22日(四)

无重要经济数据公布.

12月23日(五)

无重要经济数据公布.

-------------------------------12月26日当周----------------------------------

12月26日(一)

2100 韩国消费者信心指数 12月 -- 103

(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐