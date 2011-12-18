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市场报道 | 2011年 12月 19日 星期一 07:42 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月19日-12月26日****

路透12月19日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------12月19日当周--------------------------------

12月19日(一)

1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 10月 持平 +0.3%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 20 20

12月20日(二)

1200 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.2%

(较上年同期) +2.9% +2.9%

央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%

(较上年同期) +2.2% +2.1%

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月17日当周 -- -0.1%

1330 美国房屋开工年率(万户) 11月 63.5 62.8

建筑许可年率(万户) 63.5 64.4

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月17日当周 -- +2.9%

12月21日(三)

1200 美国抵押贷款指数 12月16日当周 -- 677.0

再融资指数 -- 3,573.7

1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 +0.5% +1.0%

扣除汽车後零售销售(较前月) +0.3% +0.5%

1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 505 497

12月22日(四)

1330 美国企业获利 第三季终值 +2.8% +3.0%

1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +2.0% +2.0%

GDP隐性平减指数 +2.5% +2.5%

最终销售 +3.6% +3.6%

个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +2.3%

核心PCE物价指数 +2.0% +2.0%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月17日当周 38.0 36.6

初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.775

续请失业金人数(万人) 12月10日当周 360.0 360.3

1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 11月 -- 负0.13

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月终值 68.0 67.7

现况指数 78.0 77.9

预期指数 61.1 61.1

1500 美国领先指标 11月 +0.3% +0.9%

1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 10月 -- +0.9%

(较上年同期) -- -2.2%

12月23日(五)

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 11月 -- +1.3%

-- 美国建筑许可年率(万户) 11月修正值 -- --

1330 美国个人所得 11月 +0.2% +0.4%

个人支出 +0.3% +0.1%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.1%

(较上年同期) -- +2.7%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +1.7%

实质个人支出 -- +0.1%

1330 美国耐久财(耐用品)订单 11月 +2.0% -0.5%

扣除运输 +0.4% +1.1%

扣除国防 +1.1% +0.5%

扣除飞机的非国防资本财 +1.0% -0.8%

1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 10月 持平 +0.2%

1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 31.3 30.7

新屋销售(较前月) -- +1.3%

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月16日当周 -- 122.3

----------------------------------12月26日当周--------------------------------

12月26日(一)

无重要经济数据公布.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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