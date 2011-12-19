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市场报道 | 2011年 12月 19日 星期一 08:03 BJT

****欧洲经济指标预测--12月19日-12月26日****

路透12月19日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------12月19日当周----------------------------------

12月19日(一)

0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 10月 赤字20 赤字25

经季节调整经常账(亿欧元) 赤字50 盈余5

投资流动(亿欧元) -- 流入135

0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差0.08

全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差18.4

12月20日(二)

0001 英国Nationwide消费者信心指数 11月 -- 45.0

0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 5.5 5.6

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.2%

(较上年同期) +5.2% +5.3%

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差21.5

0900 德国Ifo企业景气判断指数 12月 106.1 106.6

现况指数 116.0 116.7

预期指数 97.0 97.3

0900 意大利工业订单(较前月) 10月 -- -8.3%

(较上年同期) -- -3.6%

工业销售(较前月) -- -5.4%

(较上年同期) -- +1.9%

1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 负13 负19

12月21日(三)

0001 英国Gfk消费者信心指数 12月 负32 负31

0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -0.1% +0.3%

(较上年同期) +0.5% +0.8%

0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 12月 -- 0-9-0

(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)

0930 英国公共部门收支短差(亿英镑) 11月 短差116.5 盈余6.4

公共部门净借款(亿英镑) 170 34.0

1500 欧元区消费者信心指数 12月 -- 负20.4

12月22日(四)

0900 意大利零售销售(较前月) 10月 -- -0.4%

(较上年同期) -- -1.6%

0930 英国经常账收支(亿英镑) 第三季 赤字60.5 赤字20.2

0930 英国GDP(较前季) 第三季终值 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +0.5% +0.5%

1000 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差8.1

12月23日(五)

0630 法国GDP(较前季) 第三季修正值 -- +0.4%

0745 法国PPI(较前月) 11月 +0.1% +0.5%

0900 意大利消费者信心指数 12月 95.0 96.5

0900 意大利薪资(较前月) 11月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.7%

--------------------------------12月26日当周----------------------------------

12月26日(一)

无重要经济数据公布. (完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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