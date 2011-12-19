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债券 | 2011年 12月 19日 星期一 08:44 BJT

〔欧元区金融〕葡萄牙总理排拒促欧洲央行增加资产购买的呼吁

路透里斯本12月16日电---葡萄牙周五驳斥促欧洲央行印钞以提振欧元区经济增长的呼吁.葡萄牙本身深陷衰退困境,需靠国际援助支撑.

许多经济分析师以及法国总统萨科齐都曾表示,欧洲央行须采取类似美国联邦储备理事会(FED,美联储)和英国央行的资产购买计画,帮助欧元区摆脱债务危机.

但葡萄牙总理科埃略称,欧洲央行印钞并非解决之道.

"我不希望欧洲央行在欧洲采行像美联储或英国央行那样的运作."他说."这些国家也有债务和赤字,也正在实行隐性的措施.如果这场危机的源头是财政金融,那多半也是因央行政策所导致."

科埃略的评论暗示他正趋向与德国一样,反对欧洲央行增加资产购买(即所谓量化宽松).(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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