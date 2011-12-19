〔金砖国家〕12月16日股汇市收盘纵览

路透12月19日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月16日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨0.83%,报904.09点.

中国股市:沪综指反弹收升2%,终结此前连续六日跌势.证监会主席建议养老保险金和住房公积金投资股市等评论,以及人民币兑美元创汇改新高,均令前期连续阴跌後积累的反弹动能释放,而坊间有关新股发行减速以及政策托市等利好传闻亦再有抬头.不过分析人士认为,反弹并无成交配合,後续若无实质利好消息,股指技术反抽後可能仍会考验2,100点支撑.沪综指.SSEC收报2,224.840点,大涨43.495点,或2.02%,盘中一度再创33个月新低至2,170.748点;本周则累计下挫3.9%,为10月21日当周下跌4.69%以来最大单周跌幅.今日上海A股成交小幅放大至504亿元人民币.[ID:nCN1290146][.SSCN]

香港股市:结束连跌六日的颓市收高,今日稍早中国人民银行疑似进场干预以支撑人民币汇价,引发市场揣测北京当局可能采取行动提振市场信心,从而令盘势获得提振.恒生指数.HSI收涨1.43%,报18,285.39点,但本周仍下跌1.62%.国企指数.HSCE收涨1.95%,报9,867.41点,但本周仍挫跌1.98%.[ID:nCH0090841][.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS大幅收涨,并一度触及6.3294元的2005年汇改来新高.部分中资大型银行大量推出美元卖盘,推动人民币汇价一扫近日阴霾;市场认为政府方面仍意在维稳,预计下周汇率有望重现窄幅波动的盘整走势.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水205点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3689元.[ID:nCN1290040][CNY/CN]

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印度股市:下跌至逾两年以来最低收位,突显出即使央行表示可能开始放松货币政策,投资人仍对经济前景感到悲观.指标BSE指数.BSESN下跌2.2%,收报15,491.35点,盘初时曾一度上涨多达1.5%.该指数本周下跌4.5%,为连续第二周下跌,跌幅是四周以来最大.[ID:nL3E7NG26X][.BO]

印度汇市:印度央行表示可能开始降息之後,股汇市下挫,因投资人对央行缺乏新的支持措施而无动於衷.卢比兑美元INR=D2盘初时曾一度跳涨逾2%至52.20,收盘报52.70/72.上日收市价为53.65.[ID:nL3E7NG1SE][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,373.730点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌1.06%,报731.09点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌0.7%,报32.0125卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.67%,报41.7050卢布.

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巴西股市: 拉丁美洲股市本周的年底涨势减退,因有关欧洲的疑虑重新再起.分析师预估下周走势仍将持续震荡.评级机构惠誉警告称可能调降部分欧洲国家评级之後,巴西股市回吐盘初涨幅下跌.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌0.42%,收报56,096.93点.[ID:nN1E7BF0K7]

巴西汇市:拉丁美洲货币持坚,但是市场持续担心欧洲决策者解决债务危机的能力,以及其评级可能遭调降的风险,使得拉美货币本周表现黯淡.雷亚尔兑美元BRBY上涨0.23%,报1.8555,全周下跌2.7%.[ID:nN1E7BF0J5]

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南非股汇市:因假期休市.(完)